«Рубин» иронично отреагировал на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты

В казанском «Рубине» отреагировали на информацию о финансовых махинациях, которые происходят в клубе.



Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался от перехода в «Рубин», поскольку в клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.



Пресс-служба «Рубина» опубликовала в «Твиттере» фотографию, на которой спортивный директор Олег Яровинский обращается к полузащитнику Александру Зуеву, и сопроводили её такой подписью: «Когда отжимаешь у игрока половину зарплаты».

Напомним, Эрик Рамирес перейдёт в киевское «Динамо». По информации СМИ, Рамирес не перешёл в казанский клуб из-за проблем при медосмотре. 22-летний венесуэльский форвард в сезоне-2020/2021 провёл 33 матча, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.