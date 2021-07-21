«ПСЖ» презентовал выездную форму на сезон-2021/2022

«ПСЖ» представил выездную форму, в которой он планирует выступать в сезоне-2021/2022. Фотографии появились на официальном сайте клуба. В новом комплекте команда будет играть в выездных матчах предстоящего сезона.
Футболка, изготовленная компанией Nike, выполнена в белом цвете с тонкой черной и широкой розовой полосами. Форма сделана из 100% переработанного полиэстера, большая часть которого производится из пластиковых бутылок. Экипировка вдохновлена образцами архитектуры постмодернизма, которые были популярны в начале 1970-х.
Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. На счету подопечных Кристофа Галтье 24 победы, 11 ничейных результатов и 2 поражения. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
- 21 июля 2021
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