Корниленко: надеюсь, в ближайшие дни объявим об аренде Глушенкова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассчитывает, что в ближайшее время клуб сможет объявить об аренде нападающего «Спартака» Максима Глушенкова.



«Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте», — цитирует Корниленко Metaratings.



Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» получили согласие «Спартака» на аренду форварда Максима Глушенкова. В предыдущем сезоне РПЛ Глушенков провёл за «Химки» и «Спартак» 11 матчей, забил два гола.



Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.

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