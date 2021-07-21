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Симеоне — о Месси: испанской лиге не стоит терять лучших. Роналду мы уже потеряли

Симеоне — о Месси: испанской лиге не стоит терять лучших. Роналду мы уже потеряли
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о будущем нападающего Лионеля Месси, у которого истёк контракт с «Барселоной». Стороны до сих пор не продлили соглашение.

«Для нашей лиги лучше всего не терять лучших. Криштиану Роналду мы уже потеряли, и я надеюсь, что вся Испания и, в частности, футбольная общественность сможет наслаждаться игрой Месси в этой стране. Для этого «Барселоне» нужно приложить серьёзные усилия и сделать всё, что нужно, чтобы Лионель играл в команде», — приводит слова Симеоне AS.

Контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, однако, по всей видимости, в ближайшее время Лео подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми. За каталонский клуб 34-летний аргентинец выступает на протяжении всей карьеры.

«Барселона» в критическом положении. Проблема не только в контракте Месси «Барселона» в критическом положении. Проблема не только в контракте Месси
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