«Сочи» представил три формы на новый сезон. Резервная — как у «Крыльев Советов»

«Сочи» представил три комплекта новой формы, в которой команда проведёт сезон-2021/2022. Фотографии появились в «твиттере» сочинского клуба.

«Новый изготовитель. Но прежний дух. Свежий дизайн. Но всё те же парни. Обновлённая. Долгожданная. Игровая форма на сезон-2021/22. Мы начинаем!» — подписала публикацию пресс-служба «Сочи».



Домашняя форма выполнена в белом цвете, гостевая — в голубом. Примечательно, что резервный комплект футболок совпадает по дизайну и цвету с экипировкой «Крыльев Советов» и «Краснодара».



«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне команда впервые сыграет в еврокубках — сочинцы пробились в Лигу конференций.