Б. Игнатьев: Сёмин бы справился в сборной лучше Кунца, а в помощники ему Семака и Карпина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о кандидатуре Штефана Кунца на пост наставника национальной команды.



«Я против иностранных тренеров, не вижу особой перспективы у Кунца. Кроме интеллекта, познаний и стремлений быть в тренде, надо знать куда ты едешь, знать людей. Всё выстраивается на уровне общения. Одно дело, если бы он был тренером «Уфы» или «Спартака». А Штефану нужно будет ездить по городам, смотреть игроков, потому что никого не знает, не знает и людей, с кем мог бы посоветоваться. В общем, столько проблем, а первого сентября главный матч против Хорватии. И практика тоже показывала то, что было с иностранными тренерами после Хиддинка.



Боятся ли наши тренеры возглавить сборную? Ну, конечно, сложно работать в сборной — огромное давление. Всё внимание сфокусировано на главную команду страны, все ждут положительных результатов. Можно как Черчесов: сделать большое дело, а потом попасть в такую немилость. После такого, конечно, никому не хочется браться. Я бы сейчас предложил Сёмина. В такой обстановке он способен встряхнуть команду. Юрий Павлович лучше справился бы, чем Кунц. А в помощники Сёмину можно предложить Семака и Карпина», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.