Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Б. Игнатьев: Сёмин бы справился в сборной лучше Кунца, а в помощники ему Семака и Карпина

Б. Игнатьев: Сёмин бы справился в сборной лучше Кунца, а в помощники ему Семака и Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о кандидатуре Штефана Кунца на пост наставника национальной команды.

«Я против иностранных тренеров, не вижу особой перспективы у Кунца. Кроме интеллекта, познаний и стремлений быть в тренде, надо знать куда ты едешь, знать людей. Всё выстраивается на уровне общения. Одно дело, если бы он был тренером «Уфы» или «Спартака». А Штефану нужно будет ездить по городам, смотреть игроков, потому что никого не знает, не знает и людей, с кем мог бы посоветоваться. В общем, столько проблем, а первого сентября главный матч против Хорватии. И практика тоже показывала то, что было с иностранными тренерами после Хиддинка.

Боятся ли наши тренеры возглавить сборную? Ну, конечно, сложно работать в сборной — огромное давление. Всё внимание сфокусировано на главную команду страны, все ждут положительных результатов. Можно как Черчесов: сделать большое дело, а потом попасть в такую немилость. После такого, конечно, никому не хочется браться. Я бы сейчас предложил Сёмина. В такой обстановке он способен встряхнуть команду. Юрий Павлович лучше справился бы, чем Кунц. А в помощники Сёмину можно предложить Семака и Карпина», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новость по теме
«Всё как обычно, вне логики». Червиченко — о возможном назначении Кунца в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021