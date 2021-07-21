Объявлены судьи матча «Рубин» — «Спартак» и других встреч 1-го тура нового сезона РПЛ

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит обслуживать матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Ростов» — «Динамо»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Химки» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.
«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Роман Усачёв; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Урал» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Артём Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.
«Нижний Новгород» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Мартынов.
- 21 июля 2021
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