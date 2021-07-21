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Шварц сообщил, что «Динамо» ведёт переговоры по центральному нападающему

Шварц сообщил, что «Динамо» ведёт переговоры по центральному нападающему
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также о кадровом вопросе.

«В пятницу у нас первый тур, нас ожидает хороший соперник, который показывает динамичный футбол. «Ростов» играет по той же схеме, что и «Динамо». Посмотрим, как игра сложится, но понятно, что для обеих команд она будет сложной.

Я бы хотел сказать, что моя работа — развивать и делать лучше тех игроков, которые есть на данный момент. Мы делали эту работу на сборах. Сейчас мы находимся в открытых переговорах касаемо центрального нападающего. Сейчас мы живем в пандемию, такие решения не принимаются быстро. Со временем этот вопрос разрешится. Но сейчас я занят работой с составом, который есть», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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