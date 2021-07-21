Стадион «Спартака» вошёл в реестр COVID-free зон

«Открытие Арена» вошла в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений с 28 июня 2021 года. Об этом рассказал директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.



«Спартак» вошёл в реестр COVID-free зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на матчи, в клубе до сих пор не получили», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

Новость по теме На ближайшие московские игры РПЛ планируют пускать до 500 человек. Решения по QR-кодам нет