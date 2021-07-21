Валерий Карпин: хотел бы, чтобы представитель РФС ответил, выдвигал ли я хоть одно условие

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию «Чемпионата», что он выразил готовность возглавить сборную России только на условиях совмещения с работой в клубе.



«Я готов возглавить сборную только на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».



Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.