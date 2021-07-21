«Урал» выступил с официальным заявлением и приостановил продажу билетов

«Урал» принял решение приостановить продажу билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон. Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области.



В первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Урал» примет «Краснодар». Встреча запланирована на 25 июля. Во втором туре клуб встретится с «Нижним Новгородом». Матч пройдёт 1 августа.



Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

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