«Okko Спорт» эксклюзивно покажет Кубок Флориды с участием «Эвертона» и «Интера»

Канал эксклюзивно покажет в России Кубок Флориды – товарищеский турнир, в котором участвуют топ-клубы европейских и южноамериканских лиг. Подписчики «Okko Спорт» смогут посмотреть турнир без дополнительной платы 26 и 29 июля. В седьмом ежегодном Кубке Флориды сыграют «Эвертон», «Интер» и «Мильонариос».



«Okko Спорт» продолжает радовать всех, в ком живёт страсть к красивому футболу. Кубок Флориды – это уникальный товарищеский турнир, наш подарок подписчикам, который поможет скрасить ожидание перед стартом английской Премьер-лиги и чемпионата Испании», — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.



До 31 августа действуют специальные цены на подписки «Okko Футбол» и «Okko Спорт» – 365 дней футбола стоят 3990 рублей, а весь спорт – 4990 рублей. После 31 августа цены подписок составят 5490 и 6490 рублей соответственно. Для обладателей действующих годовых подписок цена при автопродлении будет на 1000 рублей ниже.

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