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Корниленко: с наибольшей вероятностью состоится полноценный трансфер Пиняева в «Крылья»

Корниленко: с наибольшей вероятностью состоится полноценный трансфер Пиняева в «Крылья»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил шансы клуба подписать контракт с Сергеем Пиняевым.

«Я надеюсь, что в ближайшие два дня мы официально всё оформим. С наибольшей вероятностью это будет полноценный трансфер», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.

16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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