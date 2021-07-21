Корниленко: с наибольшей вероятностью состоится полноценный трансфер Пиняева в «Крылья»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил шансы клуба подписать контракт с Сергеем Пиняевым.
«Я надеюсь, что в ближайшие два дня мы официально всё оформим. С наибольшей вероятностью это будет полноценный трансфер», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.
- 21 июля 2021
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