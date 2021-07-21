В Госдуме осудили преклонение колен британскими футболистками на Олимпиаде в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв осудил преклонение колен британскими футболистками на Олимпиаде в Токио.
«Таким акциям, как преклонение колена, не место на Олимпиаде. Это наиважнейшее мероприятие, где собираются представители всех религий, национальностей и огромное количество людей с различными взглядами. Да, такие акции — личное дело каждого спортсмена, но вопрос в том, что Олимпиада ничего общего не имеет с такими акциями, тем более политическими. Туда приезжают люди показывать свои спортивные достижения и отстаивать честь своих стран. Спортсмены приезжают не на политические баталии.
На месте МОК я бы запретил политические акции любого рода. На территории парка, деревни и на стадионах. Мы не говорим о том, что хорошо это или плохо, выражать свою солидарность с той или иной проблемой. Наверное, это хорошо, но у каждой страны и гражданина есть свои проблемы и моменты, которые они хотят показать. Вот этого нельзя допускать, потому что мы превратим Олимпиаду в некое масштабное политическое мероприятие», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 21 июля 2021
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