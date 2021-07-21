Сандро Шварц: два первых матча сезона на выезде — это впервые для меня

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о календаре предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о вратарях команды.



«Две первых игры на выезде — это впервые для меня. Я сталкивался с тем, что матчи чередовались. Но мы должны решать вопросы постепенно, идти от игры к игре.



Нам нужны все три вратаря, каждый хорош по своему. Будачёв — молодой, но с хорошим потенциалом, Лещук — сильный вратарь, Шунин — лидер, который долго играет в «Динамо». На этой позиции нам нужна конкуренция», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт в Ростове-на-Дону 23 июля. Во 2-м туре бело-голубые встретятся в гостях с «Уфой».

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