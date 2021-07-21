Форвард «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков прибыл в Самару, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов» в «Твиттере».
Представители клуба опубликовали фотографию футболиста в тренировочной футболке с эмблемой команды. Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил надежду, что в ближайшее время клуб сможет объявить об аренде Глушенкова.
В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола.
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.
- 21 июля 2021
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