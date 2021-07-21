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В «Нижнем Новгороде» рассказали о допуске болельщиков на матч первого тура РПЛ с «Сочи»

В «Нижнем Новгороде» рассказали о допуске болельщиков на матч первого тура РПЛ с «Сочи»
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Пресс-атташе «Нижнего Новгорода» Сергей Козунов рассказал, на какую заполняемость стадиона рассчитывает клуб перед стартом Российской Премьер-Лиги.

«Мы до сих пор ждём отмашки от нашего Роспотребнадзора. Называются разные цифры, но конкретного и окончательного ответа до сих пор нет. Какой-то допуск зрителей будет, но какой — пока сказать не могу. Если говорить о последней информации, то мы ориентировались на 10% от вместимости стадиона. На данный момент ждём ответа, но допускаем, что по итогу будет даже меньше.

У нас в городе разработан универсальный документ для посещения спортивно-концертных мероприятий — «Мультипасс 800». Это универсальный пропуск для привитых от ковида, людей, перенесших заболевание или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Вход на стадион либо по одному из документов выше, то есть по QR-коду, либо по универсальному документу «Мультипасс». Мы всем советуем оформить данный пропуск — это своего рода FAN-ID на чемпионате мира», — сказал Козунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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