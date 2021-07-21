«Ростов» сможет заполнить стадион на 50% в матче первого тура РПЛ с «Динамо»

«Ростов» сможет допустить до 50% болельщиков от общей вместимости стадиона на матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Клубу разрешено заполнить стадион на 50% от вместимости арены с учетом социальной дистанции и при наличии защитных масок», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Ростова».
Ранее появилась информация, что на ближайшие московские матчи РПЛ пустят не более 500 человек. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в одном из московских клубов и источник в РФС. При этом ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.
Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».
- 21 июля 2021
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