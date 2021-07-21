Футболисты «Шахтёра» прошли вакцинацию от коронавируса
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Донецкий «Шахтёр» сообщил, что футболисты и персонал команды прошли вакцинацию от коронавируса. Фотоотчёт с мероприятия клуб опубликовал в «Твиттере».
В минувшем сезоне «Шахтёр» занял второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В 26 турах донецкая команда набрала 54 очка и опередила ближайшего преследователя, «Зарю», на четыре очка. Чемпионом по итогу розыгрыша стало киевское «Динамо» под руководством бывшего главного тренера «горняков» Мирчи Луческу. Столичный коллектив финишировал в 11 очках от «Шахтёра».
Чемпионат Украины сезона-2021/2022 стартует 24 июля. «Шахтёр» в этот день примет «Ингулец» в 1-м туре. Матч состоится в НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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