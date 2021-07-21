«Нет слов, одни аплодисменты». Селюк — о решении ЦСКА внести Гогуа в заявку на РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал решение клуба внести игрока в заявку на розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Как мы видим, ситуация разрешилась. Если люди делают правильные шаги, могу сказать: нет слов, одни аплодисменты. Березуцкий правильно оставил Гогуа для создания конкурентной среды. Кто лучше, тот и будет играть. Ситуация такова, что игр много, присутствуют травмы, мы же помним ЦСКА конца прошлого сезона. Решение со стороны армейцев абсолютно правильное. Наконец-то я могу спокойно сопереживать ЦСКА за их победы.
Я не собирался жаловаться, я так не делаю. Ситуация получилась такая, что я констатировал определённые факты и сказал, что в случае противоправных действий мы бы действовали именно так. Я рад, что от ЦСКА пошёл конструктив. Мы говорим им спасибо, и надеюсь, что в конкурентной борьбе Седрик покажет, что он достоин выступать за ЦСКА», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 21 июля 2021
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