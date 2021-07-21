Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей

Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» без зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.
«Генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить эту проблему», – добавил один из собеседников «Чемпионата».
Второй собеседник «Чемпионата» подтвердил, что в клуб пришло письмо с предписанием провести матч без зрителей, но отметил, что окончательного решения ещё нет. «Возможно, клуб сможет организовать на игре присутствие нескольких тысяч болельщиков», – заявил он.
Матч ЦСКА — «УФа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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