Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей

Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» без зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.



«Генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить эту проблему», – добавил один из собеседников «Чемпионата».



Второй собеседник «Чемпионата» подтвердил, что в клуб пришло письмо с предписанием провести матч без зрителей, но отметил, что окончательного решения ещё нет. «Возможно, клуб сможет организовать на игре присутствие нескольких тысяч болельщиков», – заявил он.



Матч ЦСКА — «УФа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.