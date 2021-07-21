В «Урале» рассказали, сколько зрителей планировалось допустить на матч с «Краснодаром»

В «Урале» рассказали, почему были приостановлены продажи билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом».
«Руководители клуба на прошлой недели вели диалог с властями региона. Это было сделано перед стартом продаж билетов на ближайшие матчи «Урала». Предварительно было принято решение о 50% заполняемости трибун. При этом на днях клуб получил новое письмо от Роспотребнадзора, где было сказано о плохой эпидемиологической обстановке в регионе, поэтому продажу билетов мы остановили. В «Урале» надеются, что все 4000 болельщиков, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить ближайшие матчи клуба, хотя возможно любое развитие событий – решение зависит от Роспотребнадзора», — сказал представитель пресс-службы «Урала» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 июля 2021
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