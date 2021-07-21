Капитан «Шахтёра» Пятов: наверное, вакцинация — единственная помощь в борьбе с пандемией

Капитан «Шахтёра» вратарь Андрей Пятов прокомментировал вакцинацию команды от коронавируса.
«Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счёт вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаём тесты — от нас этого требуют федерация, УЕФА, так как мы спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях», — цитирует Пятова пресс-служба «Шахтёра».
Чемпионат Украины сезона-2021/2022 стартует 24 июля. «Шахтёр» в этот день примет «Ингулец» в 1-м туре. Матч состоится в НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 21 июля 2021
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