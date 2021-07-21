«Людей без QR-кодов выселят за Урал?» Фанаты «Спартака» против жёстких ограничений

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу жёстких ограничений по допуску зрителей на матчи Российской Премьер-Лиги в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве.
«1. Мы против искусственного разделения фанатской трибуны и стадиона в целом на привитых и непривитых болельщиков. Вопрос прививки является добровольным и не может выступать обязательным условием посещения стадиона. Эта практика может оказаться порочной и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR-кодов начнут выселять за Урал? Если всего этого нет и не планируется, то и предложенные инициативы по очередным экспериментам над болельщиками выглядят весьма унизительными для человеческого достоинства всех любителей футбола.
2. Мы против тотальных запретов в виде ограничений до 500 человек числа участников и зрителей на спортивных матчах. Опять же, речь идёт о двойных стандартах по отношению к любителям спорта. 500 человек без особого труда набивается в один вагон московского метрополитена в будний день и это не вызывает ни у кого опасений и каким-то образом не ухудшает эпидемиологическую обстановку в нашем любимом городе. От таких чересчур жёстких мер страдают как болельщики, так и футбольные клубы, которые будут опять нести убытки.
Мы призываем снять эти необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве.
Мы как представители футбольного сообщества и большой спортивной семьи хотим выразить общее мнение, что мы устали от бесконечных экспериментов, которые проводятся на нас из года в год. Каждый раз мы выставляемся как подопытные на тестировании новых технологий, будь то «паспорт человека, посещающего футбол», либо «паспорт человека, сделавшего укол». В текущей ситуации необходимо выработать понятные и чёткие правила и нормы для всего общества и населения страны, а не выискивать ниши для социальных экспериментов», — говорится в заявлении.
- 21 июля 2021
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