Слуцкий: «Спартак» — несомненный фаворит матча с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 24 июля.
«Всё по плану, тренируемся, готовимся. Работаем согласно тому плану, который есть. Надеюсь, все игроки будут готовы к матчу. Микроповреждения есть всегда. Ничего критичного. Сегодня буквально два человека не будут тренироваться в общей группе из-за лёгкого недомогания.
Понятно, что «Спартак» всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на Кубке Матч Премьер, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут всё было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 21 июля 2021
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