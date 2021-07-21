В Puma объяснили, почему «Крылья», «Сочи» и «Краснодар» презентовали одинаковую форму

Представитель компании Puma рассказал, почему «Крылья Советов», «Сочи» и «Краснодар» презентовали одинаковую форму на сезон-2021/2022.
«В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое случается. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для «Сочи» и «Крыльев Советов», являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его.
В начале года форму «Крыльев» выбрали сами болельщики – голосование проводилось среди владельцев абонементов. «Сочи» по ходу прошлого сезона принял решение о смене партнёра-экипировщика и самостоятельно выбирал форму на сезон-2021/2022. Вратарская форма «Краснодара» соответствует дизайну вратарской формы топовых клубов Puma — такая же у вратарей «Сити», «Серветта», «Шахтёра» и «Боруссии».
Стоит отметить, что данная форма «Сочи» заявлена на сезон как третья, кубковая, и не будет иметь пересечений с формами «Крыльев Советов» в РПЛ. Домашняя и гостевая форма «Сочи» имеет отличный от других клубов дизайн.
Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен. Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета», — сказал представитель Puma в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 21 июля 2021
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