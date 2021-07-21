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«Локомотив» опубликовал заявление о допуске болельщиков на матч РПЛ с тульским «Арсеналом»

«Локомотив» опубликовал заявление о допуске болельщиков на матч РПЛ с тульским «Арсеналом»
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«Локомотив» на официальном сайте опубликовал заявление о допуске зрителей на матч 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что на данный момент ФК «Локомотив» внёс домашний стадион «РЖД Арена» в число объектов, входящих в зону Covid-free. Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги СТОП Коронавирус». В случае принятия такого решения проверка QR-кода будет производиться перед досмотровой зоной. Для доступа на стадион необходимо иметь паспорт для идентификации личности.

Параллельно с этим клуб ведёт консультации с представителями надзорных органов. Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» – «Арсенал» мы объявим позднее», — говорится в заявлении.

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