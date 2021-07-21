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Жоаозиньо не поможет «Сочи» в первом матче квалификации Лиги конференций

Жоаозиньо не поможет «Сочи» в первом матче квалификации Лиги конференций
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что полузащитник Жоаозиньо не сможет сыграть в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с «Кешлей».

«Жоаозиньо не сможет принять участие в первом матче. Он активно тренируется, занимается в общей группе, но большой объём тренировочной деятельности вызвал у него мышечный спазм. Жоаозиньо отдохнул немного, сейчас он снова включился в процесс, и думаю, что скоро мы увидим его на поле», — сказал Федотов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале «Сочи».

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля» состоится завтра, 22 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Ответная встреча пройдёт 29 июля.

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