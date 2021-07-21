Макаров — о матче РПЛ со «Спартаком»: встречу на предсезонном турнире можно забыть

Нападающий казанского «Рубина» Денис Макаров поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Матч на Кубке Матч Премьер можно забыть. Была товарищеская игра, она не особо решает. Готовимся к новой игре. Важен чемпионат, важен старт. Готовимся, как будто ничего не было.



«Спартак» — всегда хорошая команда, с ними всегда интересно играть, всегда матчи проходят тяжело. Думаю, первый матч будет тоже интересный и тяжёлый. Что касается моей формы, посмотрим, сезон покажет. Чувствую себя нормально», — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».



Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.