Макаров — о матче РПЛ со «Спартаком»: встречу на предсезонном турнире можно забыть
Поделиться
Нападающий казанского «Рубина» Денис Макаров поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Матч на Кубке Матч Премьер можно забыть. Была товарищеская игра, она не особо решает. Готовимся к новой игре. Важен чемпионат, важен старт. Готовимся, как будто ничего не было.
«Спартак» — всегда хорошая команда, с ними всегда интересно играть, всегда матчи проходят тяжело. Думаю, первый матч будет тоже интересный и тяжёлый. Что касается моей формы, посмотрим, сезон покажет. Чувствую себя нормально», — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».
Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.
Новость по темеСлуцкий: «Спартак» — несомненный фаворит матча с «Рубином»
Комментарии
- 21 июля 2021
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:22
-
18:10
-
18:10
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:04
-
16:55
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:38
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:58
-
15:54
-
15:44
-
15:41
-
15:41
-
15:28
-
15:21
-
15:05
-
14:42
-
14:35
-
14:30
-
14:25
Партнерский контент