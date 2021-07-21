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Макаров — о матче РПЛ со «Спартаком»: встречу на предсезонном турнире можно забыть

Макаров — о матче РПЛ со «Спартаком»: встречу на предсезонном турнире можно забыть
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Нападающий казанского «Рубина» Денис Макаров поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Матч на Кубке Матч Премьер можно забыть. Была товарищеская игра, она не особо решает. Готовимся к новой игре. Важен чемпионат, важен старт. Готовимся, как будто ничего не было.

«Спартак» — всегда хорошая команда, с ними всегда интересно играть, всегда матчи проходят тяжело. Думаю, первый матч будет тоже интересный и тяжёлый. Что касается моей формы, посмотрим, сезон покажет. Чувствую себя нормально», — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».

Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.

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