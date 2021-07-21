Игрок «Интера» Далберт, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Кальяри» на правах аренды
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Защитник миланского «Интера» Далберт перешёл в «Кальяри» на правах аренды, сообщает пресс-служба «Кальяри». Арендное соглашение 27-летнего бразильского футболиста рассчитано до июня 2022 года и включает опцию выкупа по окончании сезона-2021/2022.
Ранее сообщалось, что «Кальяри» сможет выкупить контракт бразильского защитника за € 7 млн. Интерес к Далберту проявлял московский ЦСКА.
Минувший сезон Далберт провёл в «Ренне» на правах аренды. Бразильский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 и сделал одну результативную передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Контракт Далберта с «Интером» рассчитан до июня 2023 года.
Новость по темеЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке Далберта
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