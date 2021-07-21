Маркизио: где могу подписать петицию о переигровке финала Евро? Италия выиграет тысячу раз

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио отреагировал на петицию с требованием переиграть финальный матч чемпионата Европы — 2020 между командами Италии и Англии.



«Извините, а где я могу подписать петицию о переигровке финала Евро-2020 Италия — Англия? Мы выиграем ещё тысячу раз», — написал Маркизио на своей странице в «Твиттере».



Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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