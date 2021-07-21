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«Реал» планирует бесплатно подписать Леона Горецку

«Реал» планирует бесплатно подписать Леона Горецку
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может перейти в «Реал», сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Мадридцы собираются подписать немца в качестве свободного агента летом 2022 года, когда у него закончится контракт с «Баварией».

Сообщалось, что в услугах Горецки заинтересован «Манчестер Юнайтед». Кандидатура немецкого хавбека рассматривается в качестве замены Полю Погба, который может покинуть английский клуб.

В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года. Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года, ранее он играл за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

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