Экс-защитник «Урала» Страндберг перейдёт в клуб из Серии А

Бывший защитник «Урала» Стефан Страндберг станет игроком «Салернитаны», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «твиттере».

Страндберг сегодня прилетел в Неаполь. Завтра норвежец подпишет контракт с новичком Серии А.

В июне екатеринбургский «Урал» объявил об уходе норвежского защитника. У него истёк срок соглашения с этим клубом.



Страндберг приходил в «Урал» дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй – в сентябре 2020 года. В составе екатеринбуржцев он становился серебряным призёром Кубка России. Всего за «Урал» Стефан провёл 31 матч и забил один гол.



Ранее Страндберг выступал за норвежские «Волеренгу», «Брюне», «Русенборг», немецкий «Ганновер», итальянский «Трапани» и «Краснодар».