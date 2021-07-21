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Главный тренер «Кешли»: «Сочи» — очень серьёзная команда, но мы верим в себя

Главный тренер «Кешли»: «Сочи» — очень серьёзная команда, но мы верим в себя
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Главный тренер азербайджанской «Кешли» Санан Гурбанов поделился ожиданиями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Сочи».

«Мы посмотрели матчи «Сочи» на недавнем турнире в Москве. Эта команда играет хорошо как в обороне, так и в атаке. Старается играть хорошо. Сейчас они играют с тремя защитниками. В последнем матче с «Рубином» они смотрелись совсем иначе, чем в первом со «Спартаком». Чувствовалась агрессивность, команда играла хорошо. Информация о сопернике у нас есть. Завтра будем играть в свой футбол. Понимаем, что «Сочи» – очень серьёзная команда. Время покажет, будет ли ничья, победа или поражение.

Конечно, есть план на матч с «Сочи», и мы готовились соответственно. Не буду говорить сейчас, как мы собираемся играть. Завтра нам предстоит сыграть с очень хорошей командой. Мы верим в свою команду и должны показать свою лучшую игру. Есть в составе ребята, способные показать хороший футбол. В футболе всё может быть. Если нас не считают фаворитом, то это нормально. Нам предстоит показать футбол, который всех удивит», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля» состоится завтра, 22 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Ответная встреча пройдёт 29 июля.

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