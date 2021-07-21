«Монако» сделал предложение ЦСКА по покупке Влашича

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в «Монако», сообщает итальянский журналист Руди Галетти.

«Монако» сделал армейцам предложение в размере € 30 млн плюс бонусы. Игрока хочет видеть в своей команде Нико Ковач.

Сообщалось, что ЦСКА требует за хорвата € 30 млн. «Милан» же хочет взять в аренду Влашича за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы. Влашич хочет перейти в «Милан»и добивается того, чтобы ЦСКА пошёл на уступки и продал его в миланский клуб по разумной цене.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.