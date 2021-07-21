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Форвард «Спартака» Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ

Форвард «Спартака» Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ
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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил заявление «Спартака» об установлении отсутствия статуса легионера у нападающего Николоза Кутателадзе, сообщается на официальном сайте организации. Таким образом, 20-летний футболист больше не будет подпадать под лимит на иностранных игроков.

Кутателадзе играл в молодёжных командах «Лилля» и «Пари Сен-Жермен», а в 2018 году перешёл в махачкалинский «Анжи». Через год нападающий стал игроком «Спартака». Кутателадзе играл за молодёжную и вторую команды московского клуба.

«Спартак» в 30 матчах набрал 57 очков и занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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