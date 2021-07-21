Защитник «Рубина» Карл Старфельт перешёл в «Селтик»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт стал игроком «Селтика», сообщает пресс-служба казанской команды. Контракт шведского футболиста с «Селтиком» рассчитан на четыре года. Старфельт присоединится к команде после соблюдения карантинных мер.

«Мы благодарим его за время, проведённое в «Рубине», и желаем ему успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

«Мы с нетерпением ждём, когда Карл присоединится к команде. Он опытный футболист, обладающий всеми качествами, необходимыми для достижения успеха в «Селтике», — приводит слова главного тренера «Селтика» Ангелоса Постекоглу пресс-служба клуба.

Старфельт — воспитанник шведского клуба «Броммапойкарна». В 2017 году защитник перешёл в «Гётеборг», а в 2019-м присоединился к «Рубину». В минувшем сезоне защитник провёл 29 матчей, в которых забил три гола.