Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма: принял решение перейти в «ПСЖ» после совета Буффона

Доннарумма: принял решение перейти в «ПСЖ» после совета Буффона
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что слова Джанлуиджи Буффона помогли ему сделать выбор в пользу парижан.

«Я слышал хорошие отзывы о клубе. Я поговорил с Буффоном, который дал мне совет по поводу перехода в «ПСЖ», рассказал мне об истории клуба, о красоте Парижа. Я очень рад, что он рассказал мне эти вещи, всё это послужило толчком к тому, чтобы перейти сюда. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой замечательной команды. Вместе мы постараемся победить», — приводит слова Доннаруммы Ilbianconero.com.

Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».

Новость по теме
Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021