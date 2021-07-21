Доннарумма: принял решение перейти в «ПСЖ» после совета Буффона

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что слова Джанлуиджи Буффона помогли ему сделать выбор в пользу парижан.
«Я слышал хорошие отзывы о клубе. Я поговорил с Буффоном, который дал мне совет по поводу перехода в «ПСЖ», рассказал мне об истории клуба, о красоте Парижа. Я очень рад, что он рассказал мне эти вещи, всё это послужило толчком к тому, чтобы перейти сюда. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой замечательной команды. Вместе мы постараемся победить», — приводит слова Доннаруммы Ilbianconero.com.
Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
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