Диего Годин: «Кальяри» получил предложение из России, но мне никто не звонил напрямую

Защитник «Кальяри» Диего Годин подтвердил интерес со стороны российского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах уругвайского футболиста заинтересован московский ЦСКА.



«У меня ещё один год по контракту с «Кальяри», и в соглашении предусмотрена возможность продления ещё на год. Вернусь в Сардинию на следующей неделе для предсезонных тренировок. Президент сказал, что клуб переживает определённые экономические трудности, поэтому все игроки, по которым будет получено хорошее предложение, могут быть проданы.



Две или три недели назад «Кальяри» получил предложения из России и Турции. Но мне никто не звонил напрямую, чтобы обсудить детали. Я думаю о «Кальяри», это правда», — приводит слова Година Football Italia со ссылкой на Otra Cabeza.

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