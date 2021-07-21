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«Трабзонспор» согласовал с «Пармой» трансфер форварда сборной Дании

«Трабзонспор» согласовал с «Пармой» трансфер форварда сборной Дании
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Турецкий «Трабзонспор» достиг принципиального соглашения с «Пармой» о переходе форварда сборной Дании Андреаса Корнелиуса, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Трабзонспор» собирается заплатить за Корнелиуса € 5 млн. Для нападающего приготовили щедрый контракт до 2024 года. У датского игрока отпуск, и сейчас он раздумывает о предложении турецкого клуба.

28-летний Корнелиус провёл на чемпионате Европы 2020 года четыре матча, на его счету одна результативная передача.

По итогам минувшего сезона «Парма» выкупила у «Аталанты» контракт Корнелиуса за € 8,4 млн. В «Аталанту» Корнелиус перебрался из «Копенгагена», с которым был связан контрактными обязательствами до лета 2017 года. Также датчанин выступал за «Кардифф» и «Бордо».

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