Фетисов: качество футболистов в России не соответствует нашим желаниям

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о проблемах сборной России по футболу.



«Система прежде всего должна быть в организации футбола. Я поработал в самой успешной в своё время спортивной организации. Они очень хорошо играли, но их тренеры всё равно были уволены. Это философия профессионального спорта: тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Нельзя поменять команду — проще поменять тренера.



Проблема в том, что в России качество игроков, наверное, просто не соответствует нашим желаниям. У нас же всё время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чём эти ожидания основаны — непонятно», — приводит слова Фетисова «Лайф».

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