«Слован» сыграл вничью с «Янг Бойз» в матче 2-го раунда отбора Лиги чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда отбора Лиги чемпионов УЕФА словацкий «Слован» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Народны (Тегельне Поле)» в Братиславе и завершилась со счётом 0:0.

Ответный матч пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария) 28 июля.

В другом матче 2-го квалификационного раунда отбора Лиги чемпионов словенская «Мура» разошлась миром с болгарским «Лудогорцем». Встреча проходила на стадионе «Фазанерия» в Мурска-Соботе (Словения) и завершилась со счётом 0:0.

Ответный матч состоится 28 на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария).