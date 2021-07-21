«Слован» сыграл вничью с «Янг Бойз» в матче 2-го раунда отбора Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда отбора Лиги чемпионов УЕФА словацкий «Слован» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Народны (Тегельне Поле)» в Братиславе и завершилась со счётом 0:0.
Ответный матч пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария) 28 июля.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2021, среда. 21:30 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
В другом матче 2-го квалификационного раунда отбора Лиги чемпионов словенская «Мура» разошлась миром с болгарским «Лудогорцем». Встреча проходила на стадионе «Фазанерия» в Мурска-Соботе (Словения) и завершилась со счётом 0:0.
Ответный матч состоится 28 на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария).
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