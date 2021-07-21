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ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА эйндховенский ПСВ принимал «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голы за нидерландский клуб забили полузащитник Марио Гётце, записавший на свой счёт дубль, и нападающий Эран Захави, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за «Галатасарай» забил хавбек Эмре Кылынч.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. В роли резервного рефери выступил Сесар Сото Градо.

Ответная встреча «Галатасарая» и ПСВ пройдёт на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) 28 июля.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2021, среда. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
5 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Захави – 2'   2:0 Захави – 35'   2:1 Кылынч – 42'   3:1 Гётце – 51'   4:1 Захави – 84'   5:1 Гётце – 88'
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