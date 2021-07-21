ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА эйндховенский ПСВ принимал «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Голы за нидерландский клуб забили полузащитник Марио Гётце, записавший на свой счёт дубль, и нападающий Эран Захави, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за «Галатасарай» забил хавбек Эмре Кылынч.



Встречу обслуживала бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. В роли резервного рефери выступил Сесар Сото Градо.



Ответная встреча «Галатасарая» и ПСВ пройдёт на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) 28 июля.