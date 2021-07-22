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«7339 дней спустя». Буффон провёл первый матч за «Парму» после возвращения

«7339 дней спустя». Буффон провёл первый матч за «Парму» после возвращения
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон провёл первый матч за пармезанцев после возвращения. 43-летний голкипер вышел на поле в товарищеском матче с «Бохумом» (0:1).

Буффон появился на поле в стартовом составе. Вратарь отыграл первый тайм на ноль, после чего был заменён. В своём «твиттере» Буффон опубликовал фото с матча. «7339 дней спустя», — говорится в подписи к фотографиям.

Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира. В 2018 году он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон вернулся в Турин. В июне футболист вернулся в «Парму», где начинал карьеру.

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