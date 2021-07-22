«ПСЖ» проявляет интерес к Гризманну. Ранее сообщалось, что у Антуана конфликт с Мбаппе
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«Барселона» всё ещё рассчитывает продать нападающего Антуана Гризманна, сообщает Marca.
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «ПСЖ» и ряд клубов АПЛ.
Ранее сообщалось, что у Гризманна есть конфликт с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в сборной Франции.
Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года.
В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее интерес к нему приписывали мадридскому «Атлетико» и ряду клубов из АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.
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