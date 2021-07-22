«ПСЖ» проявляет интерес к Гризманну. Ранее сообщалось, что у Антуана конфликт с Мбаппе

«Барселона» всё ещё рассчитывает продать нападающего Антуана Гризманна, сообщает Marca.

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «ПСЖ» и ряд клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что у Гризманна есть конфликт с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в сборной Франции.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее интерес к нему приписывали мадридскому «Атлетико» и ряду клубов из АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.