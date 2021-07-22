Колоритный фанат поймал мяч на игре ПСВ — «Галатасарай» и помахал шарфом «Бешикташа»

На первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между эйндховенским ПСВ и «Галатасараем» присутствовал колоритный болельщик. В одном из эпизодов ему удалось поймать мяч, после чего он продемонстрировал шарф турецкого клуба «Бешикташ».

Посмотреть фото можно в «твиттере» BJK &PSV /KENAN KARAMAN.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голы за нидерландский клуб забили полузащитник Марио Гётце, записавший на свой счёт дубль, и нападающий Эран Захави, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за «Галатасарай» забил хавбек Эмре Кылынч.

Ответная встреча «Галатасарая» и ПСВ пройдёт на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) 28 июля.

«Бешикташ» стал победителем турецкой Суперлиги прошлого сезона и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.