Английский клуб презентовал прозрачную форму. Фото

Английский клуб «Бидейл», который выступает в 11-м дивизионе, вновь презентовал оригинальную форму.

На этот раз клуб показал прозрачный комплект формы, на которых нарисованы стрелки, указывающие на мужские половые органы. Сообщается, клуб пытается привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичка. В центре формы нанесена надпись «Проверь», призывающая мужчин пройти тестирование.

Посмотреть фото прозрачного комплекта формы можно в «твиттере» футбольного клуба «Бидейл».

В 2019 году на гостевых игровых майках было изображено картофельное пюре с сосисками, а также зелёный горошек. Ранее на домашней форме «Бидейла» были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездном комплекте были нарисованы сосиски.