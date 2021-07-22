Английский клуб презентовал прозрачную форму. Фото
Поделиться
Английский клуб «Бидейл», который выступает в 11-м дивизионе, вновь презентовал оригинальную форму.
На этот раз клуб показал прозрачный комплект формы, на которых нарисованы стрелки, указывающие на мужские половые органы. Сообщается, клуб пытается привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичка. В центре формы нанесена надпись «Проверь», призывающая мужчин пройти тестирование.
Посмотреть фото прозрачного комплекта формы можно в «твиттере» футбольного клуба «Бидейл».
В 2019 году на гостевых игровых майках было изображено картофельное пюре с сосисками, а также зелёный горошек. Ранее на домашней форме «Бидейла» были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездном комплекте были нарисованы сосиски.
Комментарии
- 22 июля 2021
-
02:14
-
01:53
-
01:23
-
00:49
-
00:23
-
00:21
-
00:08
- 21 июля 2021
-
23:51
-
23:32
-
23:32
-
23:08
-
22:50
-
22:41
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:55
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:45
Партнерский контент