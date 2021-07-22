В «Эвертоне» сообщили, что Делф — не тот, кто был задержан полицией и отстранён клубом

В «Эвертоне» сообщили, что полузащитник Фабиан Делф не является тем игроком, которого задержала полиция, вследствие чего он был отстранён от работы с основным составом клуба.
«Это было крайне неудачно для Делфа. Он совершенно невиновен и был втянут в это из-за решения клуба не называть имя другого футболиста напрямую, что привело к распространению слухов в социальных сетях», — приводит слова источника из «Эвертона» Marca.
Ранее сообщалось, что футболист АПЛ был арестован в прошлую пятницу полицией Манчестера по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей. Отмечалось, что игроку 31 год и он женат. Сейчас футболиста отпустили под залог в ожидании дальнейшего расследования. Позже «Эвертон» выступил с заявлением об отстранении игрока от работы с клубом. В социальных сетях предположили, что этим футболистом стал Делф.
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