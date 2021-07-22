«Они втирали мне бананы в одежду». Юный игрок «Кардифф Сити» подал заявление на партнёров
Поделиться
Футбольная ассоциация Англии проводит расследование в отношении «Кардифф Сити» из-за расизма в отношении юного футболиста клуба, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.
По данным источника, футболист, которому меньше 14 лет, сказал следователям: «Я слышал обезьяньи звуки в свой адрес, и партнёры по команде втирали в одежду бананы». Это случилось во время поездки команды на выездной матч.
Также в отчете говорится, что сотрудники клуба не отреагировали удовлетворительным образом на разим в адрес футболиста.
Отмечается, после этой ситуации футболист принял решение покинуть клуб.
Напомним, по итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Кардифф» занял восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 68 очков.
Комментарии
- 22 июля 2021
-
03:24
-
02:55
-
02:14
-
01:53
-
01:23
-
00:49
-
00:23
-
00:21
-
00:08
- 21 июля 2021
-
23:51
-
23:32
-
23:32
-
23:08
-
22:50
-
22:41
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:55
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
-
19:04
-
18:55
Партнерский контент