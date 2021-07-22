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«Они втирали мне бананы в одежду». Юный игрок «Кардифф Сити» подал заявление на партнёров

«Они втирали мне бананы в одежду». Юный игрок «Кардифф Сити» подал заявление на партнёров
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Футбольная ассоциация Англии проводит расследование в отношении «Кардифф Сити» из-за расизма в отношении юного футболиста клуба, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, футболист, которому меньше 14 лет, сказал следователям: «Я слышал обезьяньи звуки в свой адрес, и партнёры по команде втирали в одежду бананы». Это случилось во время поездки команды на выездной матч.

Также в отчете говорится, что сотрудники клуба не отреагировали удовлетворительным образом на разим в адрес футболиста.

Отмечается, после этой ситуации футболист принял решение покинуть клуб.
Напомним, по итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Кардифф» занял восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 68 очков.

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