«Барселона» запретила юным игрокам смартфоны и необычные причёски
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Юным футболистам «Барселоны» придётся соблюдать ряд новых правил, сообщает AS.
По данным источника, игрокам запретят использовать мобильные телефоны во время тренировок, на поле, в раздевалке и во время матчей. Дети должны будут передать телефон представителю клуба, который им вернут лишь после того, как они выйдут из раздевалки. Также футболистам запретили ношение необычных причёсок или окрашивание волос в очень яркие цвета.
Помимо этого будет уделяться особое внимание к обсуждениям между тренерами и детьми, особенно если это происходит на публике.
Основная цель всех этих новых правил — восстановить дисциплину и строгость, которые, по мнению руководства, были ослаблены в последние годы, что в значительной степени подорвало имидж клуба.
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